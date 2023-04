Hoods Anwälte von der australischen Gordon-Legal-Kanzlei hätten am 21. März ein Schreiben an den Eigentümer OpenAI gesendet: Das Unternehmen habe darin 28 Tage Zeit bekommen, die falschen Äußerungen zu ändern – andernfalls droht eine Verleumdungsklage. Laut Reuters hat OpenAI bisher noch nicht auf das Schreiben reagiert und ließ auch eine Presseanfrage unbeantwortet. Auch Microsoft, das in OpenAI investiert hat, hat sich demnach bisher auf Anfrage nicht zu dem Vorgang geäußert.