Datenschützer und Forscher haben Bedenken

OpenAI steht seit Wochen massiv in der Kritik. Da gab es zuletzt den offenen Brief zahlreicher Forscher und Unternehmer wie Elon Musk , die ein sechsmonatiges Moratorium beim Training sehr fortschrittlicher KI-Systeme fordern. Des Weiteren gab es die Sperre von ChatGPT in Italien , die OpenAI auf Druck der dortigen Datenschutzbehörde implementierte. Die Behörde hatte an ChatGPT sowohl einen fehlenden Jugendschutz-Mechanismus, als auch eine unzulässige Verarbeitung von Daten italienischer Bürger bemängelt. Der jetzige Blogpost kann so gesehen sowohl als Reaktion auf den Brief, als auch auf die Ereignisse in Italien verstanden werden.