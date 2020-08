Drogen-Onlineshop Prozess gegen mutmaßliche Betreiber von "Chemical Revolution" beginnt

In Gießen stehen sieben Angeklagte vor Gericht, die an der Drogenhandelsplattform "Chemical Revolution" beteiligt gewesen sein sollen. Wegen der Corona-Abstandsregeln findet der Prozess in der Kongresshalle statt.