Tizi will den Hai auf »legalem Weg« gekauft haben

Etliche Nutzer äußerten sich in Kommentaren unter dem Video empört. Die Polizei in Nanchong hatte am Sonntag bestätigt, dass es sich bei dem Tier im Video um einen Weißen Hai handelt. Die Videobloggerin sagte lokalen Medien, sie habe den Hai auf »legalem Weg« gekauft – was nach Angaben der Landwirtschaftsbehörde aber »nicht zu den Fakten passt«. Tizi hat das Video mittlerweile gelöscht.