Das Angebot der amerikanischen Firma Nacho Analytics klang verlockend. Auf seiner Website versprach das Unternehmen, Millionen Internetnutzer hätten sich freiwillig bereiterklärt, ihren kompletten Browserverlauf mit dem Anbieter zu teilen. Für monatlich mindestens 49 Dollar erhielten Kunden von Nacho Analytics Zugriff auf die erfassten Daten.

Das Angebot sei "zu 100 Prozent legal" und ethisch korrekt, da die erhobenen Daten anonymisiert würden, teilte Nacho auf seiner Webseite mit - und rühmte sich sogar, normalerweise sei ein solcher Datenschatz nur wirklich großen Konzernen zugänglich.

Vor wenigen Tagen hat Nacho Analytics seinen Dienst eingestellt. Zuvor hatte der Sicherheitsforscher Sam Jadali untersucht, woher Nacho die Browserdaten bekommt und wie die Firma damit umgeht. Die Ergebnisse veröffentlichte er auf seiner Website, außerdem haben nun die "Washington Post" und "Ars Technica" darüber berichtet.

Erweiterungen mit insgesamt über vier Millionen Downloads

Wie Jadali feststellte, stammen die erhobenen Daten nicht von einer direkten Weitergabe der Nutzer an Nacho Analytics selbst. Höchstwahrscheinlich wurden sie von mindestens acht Erweiterungen für Googles Chrome-Browser und Mozillas Firefox-Browser erhoben, die eigentlich ganz anderen Zwecken dienen sollten. Die Add-ons heißen Hover Zoom, SpeakIt!, SuperZoom, SaveFrom.net Helper, FairShare Unlock, PanelMeasurement, Branded Surveys und Panel Community Surveys. Insgesamt sind sie mindestens 4,1 Millionen Mal heruntergeladen worden.

Hover Zoom zum Beispiel vergrößerte Bilder auf Webseiten, SpeakIt! las Texte vor. Erst ein Blick in die Nutzungsbedingungen offenbarte, dass sich die Entwickler der Erweiterung vorbehielten, nebenbei die Adressen sämtlicher besuchter Websites aufzuzeichnen und diese Daten an Dritte zu verkaufen.

Zu diesen Dritten zählte offenbar Nacho Analytics. Denn Jadali konnte mit einem frisch aufgesetzten Browser samt der fraglichen Add-ons nachweisen, dass Links, die nur er selbst kennen konnte, in Nachos Angebot auftauchten - und dort von irgendjemandem auch abgerufen wurden. Seine internen Links waren so in die Hände unbekannter Dritter gelangt.

Mitunter gaben die Erweiterungen hochsensible Daten weiter. Sie schnitten nämlich nicht nur die von den Nutzern aufgerufenen URLs mit, sondern auch die Titel der Websites sowie manchmal auch alle weiterführenden Links auf den Websites selbst.

Überwachungsvideos, Steuerbescheide, Geschäftsdokumente

Besonders problematisch wurde es, wenn die jeweiligen Website-Betreiber ihre Inhalte nicht mit einem Passwort schützten, sondern nur mit sogenannten Token. Das sind zufällig aussehende Zeichenfolgen in der Web-Adresse, die dadurch kaum zu erraten ist. Aber wenn die Adresse für Außenstehende sichtbar wird, kann sie auch aufgerufen werden. Genau das ermöglichte die Kombination aus Browser-Erweiterungen und Nacho Analytics.

Nacho-Analytics-Kunden konnten deshalb unter anderem auf Videos von Nest-Überwachungskameras zugreifen - aber auch auf Steuerbescheide, Facebook-Fotos, die eigentlich nicht öffentlich sichtbar waren, Geschäftsdokumente (im schlimmsten Fall von Konkurrenten) und Patientendaten von Ärzten inklusive Informationen zur Medikation.

Zu den Unternehmen, deren Mitarbeiter offenbar eine der acht Erweiterungen genutzt hatten und deren interne Notizen und Memos dadurch an Nacho gingen, gehören Apple und Tesla, die Pharmakonzerne Merck, Pfizer und Roche sowie namhafte IT-Sicherheitsfirmen wie Symantec und FireEye.

Sicherheitsforscher Jadali entdeckte auch persönliche Dokumente in OneDrive, dem Cloud-Dienst von Microsoft. Und die "Washington Post" fand Daten eines Redakteurs. Über Monate hinweg zeichnete eine Browser-Erweiterung auf, wann und wo dieser sich einloggte, welche internen Seiten er aufrief und an welchen Artikeln er arbeitete.

Einige Add-ons warteten drei Wochen bis zum Datenabgriff

Sowohl Nacho Analytics als auch die Entwickler der verschiedenen Browser-Erweiterungen behaupteten, dass die von ihnen erhobenen Daten vor dem Verkauf anonymisiert wurden. Tatsächlich konnten die "Washington Post" und "Ars Technica" bestätigen, was Jadali herausgefunden hatte: Die Anonymisierung war häufig unvollständig oder funktionierte überhaupt nicht.

Auch das Argument von Nacho-Analytics-Gründer Mike Roberts, die Nutzer der Erweiterungen würden "fundierte Entscheidungen" über die Auswertung ihrer Browsernutzung geben, ist fragwürdig. Zudem rücken mehrere technische Details, die Jadali entdeckt hat, die Add-ons wie auch Nacho Analytics in ein schlechtes Licht:

Die Erweiterungen Hover Zoom und SpeakIt! etwa fingen nicht sofort nach der Installation an, Nutzerdaten zu senden. Sie warteten stattdessen drei Wochen lang damit.

Der entsprechende Code steckte auch nicht in den Erweiterungen selbst, sondern wurde per Update nachgeladen und dann in einem ganz anderen, zum Browser gehörenden Dateiordner installiert. Wer den Code der Add-ons untersuchte, konnte also keine Datenausleitungsfunktion erkennen.

Drei der acht von Jadali untersuchten Erweiterungen hatten Suchmaschinen per Robots.txt-Datei davon abgehalten, ihre Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen zu indizieren.

Die Entwickler der Erweiterungen waren nicht feststellbar.

Google und Mozilla haben auf die Enthüllung reagiert und die bisher bekannten acht Erweiterungen aus ihren Stores entfernt. Kurz darauf stellte Nacho Analytics seinen Dienst ein. Mike Roberts informierte per Twitter am 8. Juli zunächst über einen Datenausfall.

Einen Tag später meldete der Twitter-Account von Nacho Analytics, die Datenpartner der Firma hätten ihren Betrieb eingestellt. Man entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten. Inzwischen zeigt die Website der Firma den Hinweis, dass der Zugang zu sensiblen Daten unterbunden werde. Neue Nutzer könnten sich nicht mehr für den Service anmelden.

Wer eine der acht Erweiterungen nutzt, sollte sie vorsichtshalber deinstallieren. Doch die kleinen Browser-Programme waren schon früher ein Problem und werden es bleiben, bis ihnen Google, Mozilla und die anderen Browser-Anbieter engere Grenzen setzen. 2016 etwa fand der NDR heraus, dass die Erweiterung "Web of Trust" unzureichend anonymisierte Browsernutzungsdaten an Dritte weitergab. Und laut einer Studie der North Carolina State University von 2018 gibt es Tausende weitere Add-ons, die Nutzerdaten sammeln und zumindest theoretisch auch an Dritte weitergeben könnten.