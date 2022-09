Unsichere Kommunikation CIA gefährdete Informanten mit schlecht gemachten Websites

Verräterische Hinweise im Quelltext

Wie Bill Marczak vom kanadischen Citizen Lab und Zach Edwards von Victory Medium herausfanden, genügte ein Rechtsklick auf der Website, um die Funktion zu finden. Im Quelltext war sie mit »password« bezeichnet. Auch die Begriffe »message« und »compose« waren dort zu finden – klare Hinweise also auf eine Möglichkeit, Botschaften zu versenden.

Damit nicht genug: Ausgehend von dieser einen Fußballseite konnte Marczak 350 dem Bericht zufolge weitere Websites identifizieren, die alle dasselbe System beinhalteten. Darunter sollen sich eine vermeintliche »Star-Wars«-Fanseite und eine über den Talkshowmoderator Johnny Carson befunden haben. Alles, was er dafür nach eigenen Angaben benötigte, können auch andere Experten einsehen – nicht zuletzt iranische Behörden: die Wayback Machine des Internet Archive, Passive-DNS-Daten sowie Daten aus Internet-Scans. Marczak erkannte, dass die Seiten mitunter in benachbarten IP-Adressblöcken lokalisiert waren, die von einer fiktiven US-Firma gekauft worden waren. Wer also eine Seite kannte, musste sich nur deren benachbarte IP-Adressen ansehen, um auf weitere CIA-Seiten zu stoßen. Das galt erst recht, wenn die Seiten ganz ähnliche Namen hatten. So hieß eine weitere als Fußball-Portal getarnte Seite Iraniengoalkicks.com, schreibt Reuters. Um dann einen Informanten zu erwischen, mussten iranische Behörden nur noch beobachten, wer die Seite besucht.