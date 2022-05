Die vielleicht schmierigste Biometrie-Bude des Planeten will nicht mehr nur mit Gesichtserkennung für Strafverfolger Geld machen, sondern auch mit Gesichtserkennung für Schulen. Ich spreche von Clearview AI, meinem Lieblingsbeispiel für fragwürdige KI-Anwendungen.

Ich bin mit meiner Meinung nicht allein: Die New Yorker Firma wurde diese Woche von der britischen Datenschutzbehörde ICO zu einer Zahlung von 7,5 Millionen Pfund und zur Löschung aller Daten von Bewohnern des Vereinigten Königreichs verdonnert . Denn das ungefragte Sammeln von Gesichtsfotos im Netz zur Erstellung einer gigantischen, kommerziell vermarkteten Biometrie-Datenbank ist einerseits Clearviews Spezialität, andererseits ein Datenschutzverstoß. Und das nicht nur in Großbritannien – ähnliche Rüffel hat die Firma auch schon in Frankreich, Kanada, Australien und Deutschland bekommen. In Italien kassierte sie sogar eine Strafe in Höhe von 20 Millionen Euro.

(Lesen Sie hier mehr dazu, ob und wie man als Internetnutzer aus der Clearview-Datenbank wieder herauskommt.)

Wenige Tage vor der ICO-Entscheidung hatte Clearview zudem einem Vergleich mit der Bürgerrechtsorganisation ACLU zugestimmt, um eine Klage im US-Bundesstaat Illinois zu stoppen. Die Einigung besagt unter anderem, dass Clearview seine Gesichtsdatenbank den meisten privaten Einrichtungen in den USA nicht zugänglich machen darf, weder kostenlos noch gegen Geld.

Also versucht die Firma nun, ein anderes Produkt zu verkaufen: ein Zugangssystem, das auf freiwilliger Gesichtserkennung beruht. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch berichtete , sollen die jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer Fotos von sich hochladen. Beim Betreten eines physischen oder digitalen Raums wird dann ein Kamerabild mit dem zuvor hochgeladenen Foto abgeglichen.