Im Gespräch mit der Lokalzeitung »The Pueblo Chieftain« wies Allen auch darauf hin, dass sein Siegerbild nicht eins zu eins so wie eingereicht aus dem KI-Tool gekommen sei. Er habe alle drei eingereichten Bilder noch in Photoshop nachbearbeitet und dann mit der Software Gigapixel hochskaliert . Auf Discord spricht Allen von einem Photoshop-Anteil von »mindestens zehn Prozent«. Insgesamt sind ihm zufolge rund 80 Stunden Arbeit in das Projekt geflossen. Seine drei Motive habe er aus insgesamt 900 Optionen ausgewählt.

Kritikern seines Vorgehens wirft Allen Heuchlei vor. Auf Discord schreibt er, es sei »interessant zu sehen, dass all die Leute auf Twitter, die gegen KI-generierte Kunst sind, die Ersten sind, die jemanden den Wölfen zum Fraß vorwerfen, indem sie das menschliche Element diskreditieren«.