Fürs Arbeiten im Homeoffice braucht man möglichst zeitnah ein bestimmtes Kabel? Man will sich einen 3D-Drucker kaufen? Oder als Hobby-Hacker spontan etwas basteln? In solchen Fällen empfiehlt sich oft ein Besuch bei Conrad, einem der traditionsreichsten Elektronikhändler des Landes. Was Saturn und MediaMarkt einen Tick zu speziell ist, ließ und lässt sich hier oft finden.