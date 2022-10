»Black Basta« ist erstmals in der zweiten Aprilwoche dieses Jahres mit Attacken öffentlich aufgefallen. In einem Fall sollen die Hacker mehr als zwei Millionen Dollar Lösegeld verlangt haben, berichtete das Fachportal »Bleeping Computer« . Ende April nahmen die Täter den Autoverleiher Sixt ins Visier . Sixt wollte sich nicht dazu äußern, ob das Unternehmen erpresst wurde und falls ja, wie man mit möglichen Lösegeldforderungen umgegangen ist. Man habe aber »natürlich Strafanzeige gestellt«.

Nach SPIEGEL-Informationen haben deutsche Ermittler »Black Basta« bereits im Visier. Die Hacker hätten innerhalb kurzer Zeit relativ viele Ziele, wie etwa den Landmaschinenhersteller Fendt, angegriffen, heißt es in Behördenkreisen. Man gehe grundsätzlich davon aus, dass »Black Basta« jeweils Lösegelder im Millionenbereich erpressen wolle. Fahnder gehen auch dem Verdacht nach, ob die Gruppe eine Nachfolgeorganisation der berüchtigten Ransomware-Gruppe »Conti« sein könnte. Laut den IT-Sicherheitsexperten von »Malware Hunter Team« gebe es auffällige Überschneidungen in der Vorgehensweise. So würden Mitglieder der Gruppen sehr ähnlich kommunizieren und auch ihre sogenannten Leaking-Seiten, auf denen Daten einiger ihrer Opfer veröffentlicht würden, um diese zusätzlich unter Druck zu setzen, ähnelten sich, so die IT-Experten.