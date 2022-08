Der Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan sorgte nicht nur für militärische Spannungen, sondern auch für eine enorme Welle von Cyberattacken gegen den Inselstaat. Aus ihrem Ziel machten zumindest einige Hacker keinen Hehl: So war in vielen Geschäften der Supermarktkette »7-Eleven« eine direkte Botschaft an die US-Politikerin zu lesen: »Kriegstreiberin Pelosi, verschwinde aus Taiwan« stand auf den Bildschirmen hinter den Kassen.