All das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Desinformationsexperten von Checkfirst hervor, den der SPIEGEL vorab einsehen konnte. Demnach funktioniert die Masche in mehreren Stufen: Zunächst schalten die Betrüger auf Facebook europaweit Anzeigen, teilweise auch über gekaperte Seiten von Influencern. In den Facebook-Ads stehen alarmistische, aber falsche oder irreführende Aussagen, die neben den Bildern von Prominenten platziert werden. So heißt es neben dem Foto von Dieter Bohlen etwa: »Der Skandal der die ganze Welt schockiert. Dieter Bohlen wusste nicht, dass die Kamera noch aufzeichnete.«