Ein Otter am Laptop im Stil der italienischen Renaissance? Die Hamburger Skyline aus Zähnen und Papiervögeln? So ziemlich alles, was man sich vorstellen und in ein Textfeld tippen kann, können Bildgeneratoren mithilfe von sogenannter künstlicher Intelligenz (KI) in wenigen Momenten kreieren. Bislang war eine der bekanntesten Anwendungen, DALL-E 2 von OpenAI, jedoch nur eingeschränkt verfügbar und Künstlern und anderen Kreativen vorbehalten, die das System im Vorfeld testen konnten. Wer dabeisein wollte, musste sich auf eine Warteliste eintragen und brauchte viel Geduld.