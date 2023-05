An dem Einsatz mit dem Codenamen »SpecTor« waren Ermittler in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Polen, den Niederlanden, Großbritannien sowie aus den USA und Brasilien beteiligt. Laut Europol handelte es sich jeweils um separate, sich aber ergänzende Aktionen. In Deutschland wurden den Angaben zufolge 52 Menschen festgenommen. Die meisten Festnahmen – 153 – gab es derweil in den USA.