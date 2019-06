Die digitale Vernetzung habe "den klassischen Konservatismus in eine umfassende Krise gestürzt", diagnostizierte Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne "Konservative Katastrophenkaskaden". Die Nutzer der sozialen Netzwerke, aber auch der rasend schnelle Wandel der Welt an sich würden immer wieder entlarven, "dass ein guter Teil des konservativen Beharrens auf Werten doch nur das Festhalten an liebgewordenen Gewohnheiten und Privilegien war".

Jens Spahn habe das im Prinzip schon 2018 mit einem Satz auf den Punkt gebracht: "Konservativ zu sein heißt, die Geschwindigkeit von Veränderungen so zu reduzieren, dass sie erträglich sind." Das funktioniert laut Lobo immer dann besonders schlecht, wenn die Realität "andere Pläne hat".

In seinem Podcast greift Lobo einige Zuschriften seiner Leserinnen und Leser auf.

