Vergleichsweise wenig Beachtung fand unterdessen, dass fast zeitgleich auch der chinesische Internetkonzern Baidu angekündigt hat, einen KI-Chatbot zu veröffentlichen . Auf Chinesisch heißt das System demnach Wenxin Yiyan, was laut »The Register « als »Ernie« zu übersetzen sei, einer Abkürzung für die Bezeichnung »Enhanced Representation through Knowledge Integration«, was erstaunlich gut zu Googles »Bard« passt.

Goldene Zeiten

Ernie unterscheide sich von anderen Chatbots durch »seine Fähigkeit, umfangreiches Wissen mit umfangreichen Daten zu integrieren, was zu außergewöhnlichen Verständnis- und Generierungsfähigkeiten führt«, sagte in Baidu-Sprecher dem britischen Nachrichtenportal. Was genau man damit wird anstellen können, ließ er aber offen.

Dafür gab er Auskunft zum Zeitplan des Unternehmens. Noch bis zum März wolle man interne Tests durchführen, im Anschluss solle der Chatbot öffentlich verfügbar gemacht werden. Aus Googles Sicht dürfte das nach einem sportlichen Zeitplan klingen. Aus Sicht von Anleger klingt es offenbar nach goldenen Zeiten: In den Stunden nach der Ankündigung stieg der Aktienkurs des Unternehmens um bis zu 15 Prozent.