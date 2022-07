Neue Sicherheitschips verhindern Kopien

Schon seit Jahren sind deutsche Kontokarten mit einem Sicherheitschip ausgestattet, mit dem die Karte bei jedem Gebrauch auf Echtheit geprüft wird. Bezahlkarten mit leicht kopierbaren Magnetstreifen werden hingegen immer seltener. Folge: Die Kreditwirtschaft registrierte nur 84 Fälle, in denen eine Kontokarte tatsächlich erfolgreich kopiert und zum Geldabheben eingesetzt wurde. Die Dubletten wurden in über 60 Prozent der Fälle in Brasilien eingesetzt, die USA kommen auf 22 Prozent.