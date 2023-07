Wie kommen Betrüger an das Geld der Opfer?

Es gibt eine direkte Möglichkeit, direkt an Geld zu gelangen: Die Betrüger müssen bei einem Händler bestellen und per Lastschrift bezahlen. Dafür genügt ein abgefischter Name und eine IBAN. Geld abheben hingegen ist fast unmöglich. An einem Automaten benötigen Betrüger eine Kontokarte . Am Schalter prüfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer auch die Personalien. Sollten Kriminelle die IBAN auf einen Überweisungsträger schreiben und die Unterschrift fälschen, müssten die Banken haften, weil ihre Sicherungsmechanismen versagt haben.

Welche Maschen sind neben Lastschriftkäufen noch denkbar?

Für die betroffenen Kundinnen und Kunden steige die Gefahr, auf Phishing reinzufallen, sagt Riechmann. Kriminelle Hacker können mit den Kontodaten quasi perfekte Manipulationsmails erstellen. Mit der passenden E-Mail-Adresse, dem richtigen Bankenlogo im Briefkopf, dem Namen im Anschreiben und der entsprechenden Kontonummer sehen Phishingmails plötzlich aus wie echt. In diesen Nachrichten könnten Betrüger beispielsweise einen Link auf eine Fake-Seite im Design der Bank platzieren, wo ein Passwortwechsel oder eine TAN-Eingabe erbeten wird – dabei aber eigentlich die Daten ergaunert werden.