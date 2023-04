Auch die obersten Datenschützer in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Hamburg betrachten es grundsätzlich als zulässig, Falschparkerfotos an Ordnungsbehörden zu schicken. Wenn es nicht zu verhindern sei, dass unbeteiligte Dritte beziehungsweise deren Fahrzeuge mit auf Bildern auftauchten, müssten Hinweisgeber solche Daten schwärzen beziehungsweise verpixeln. Um sicherzustellen, dass eine Anzeige rechtskonform erfolgt, solle man die Kontaktformulare der Polizei beziehungsweise des Ordnungsamts nutzen. Beim Versand per E-Mail sei auf eine sichere Verschlüsselung zu achten. Zudem weist gerade die rheinland-pfälzische Datenschutzbehörde darauf hin, dass es keineswegs gerechtfertigt ist, die Aufnahmen zu veröffentlichen – etwa in sozialen Netzwerken.

In einigen Landesbehörden gibt es Stimmen, die den Jagdeifer von Hinweisgebern dämpfen. So erklärt ein Sprecher der Landesbeauftragten NRW für Datenschutz und Informationsfreiheit, dass man eben kein berechtigtes Interesse an der Übermittlung von Falschparkerfotos geltend machen könne, ohne selbst betroffen zu sein. Dasselbe gelte immer dann, wenn Polizei oder andere Ordnungskräfte vor Ort den Verstoß aufnehmen könnten. Ähnlich sieht das der hessische Beauftragte für den Datenschutz. Der betont zudem, dass eine Weiterleitung der Bilder übers offene E-Mail-Netz stets unzulässig sei.

Der sächsische Datenschutzbeauftragte verweist auf einen Tätigkeitsbericht, demzufolge die Übersendung von Aufnahmen unzulässig ist, wenn die Ordnungswidrigkeit keine eigenen Interessen des Hinweisgebers beeinträchtigt.