DAZN World dagegen ist ein Einsteigerpaket, das nur 9,99 Euro im Monat kostet. Dafür enthält es mit wenigen Ausnahmen wie dem britischen FA Cup kaum Fußball-Liveübertragungen. Teil dieser Flatrate sind dafür unter anderem Dartswettbewerbe, Handballspiele, Wrestlingshows und Tennisturniere.

Wer dagegen Bundesliga- oder Champions-League-Partien sehen will, der benötigt mindestens das Standard-Paket, das monatlich kündbar mit 29,99 Euro zu Buche schlägt – was dem Preis entspricht, für den man bei DAZN bisher alles zu sehen bekam. Das Standard-Paket enthält zwar auch noch DAZNs Liveübertragungen aus den beliebten Bereichen American Football (NFL), Basketball (NBA) und Mixed Martial Arts (UFC). Fast alles, was im World-Paket steckt, fehlt hier aber.