am heutigen Montag wagt eins der spannendsten Medienprojekte den nächsten Schritt. 2,6 Millionen Dollar sammelten die Macher von "De Correspondent" vor gut einem Jahr per Crowdfunding-Kampagne. Ihr Onlinemagazin aus den Niederlanden sollte einen englischsprachigen Auftritt bekommen - mit Geschichten aus aller Welt. Spenderinnen und Spender gaben ihr Geld vor allem für die Botschaft "Unbreaking the news". Montagmittag ist der internationale Ableger namens "The Correspondent" nun live gegangen.

"De Correspondent" hat keine Werbung, frei zugängliche Artikel und ist mitgliederfinanziert. Gestartet ist das Magazin vor sechs Jahren, mittlerweile hat es 60.000 Mitglieder, das sind in diesem Fall zahlende Unterstützer. "Bei einem Produkt zahlt man, das war's", sagt dazu Journalismusprofessor Jay Rosen, der zu den prominenten Fürsprechern des Projekts zählt. "Einer Sache schließt du dich aber nur wirklich an, wenn du an sie glaubst."

"De Correspondent" schreibt zu seiner Ausrichtung, man wolle weg von sensationellen News hin zu mehr Verständnis für das große Ganze. Medien seien nicht zu liberal, sondern zu sehr auf Aktualität ausgerichtet. Die Redaktion wolle nicht über das Tages-, sondern eher über das alltägliche Geschehen berichten - über das Klima, nicht das Wetter. Zudem wolle man einen diverseren Journalismus.

Das sind hehre Ziele. Doch in den ersten Jahren konnte "De Correspondent" nicht alle Versprechungen einhalten, wie Laura Hazard Owen für das Nieman Lab konstatiert. 98 Prozent der Artikel stammen von Weißen, nur 31 Prozent der Texte von Frauen. Vieles an Community-Einbindung und Berichten habe sie in der Form auch woanders schon gesehen, schreibt Owen. Sie ist skeptisch, was das englischsprachige Angebot angeht.

Vor dem Start war weitgehend unklar, was "The Correspondent" veröffentlicht. Jetzt sind die ersten Beiträge erschienen: Zunächst schildert ein Autor sehr nahbar seine Angstzustände und seine Depression. Die nigerianische Schriftstellerin OluTimehin Adegbeye beschäftigt sich derweil mit "Othering": Sie wird für die Seite beschreiben, wie Menschengruppen als Fremde herabgewürdigt werden und was gesellschaftlich gegen Rassismus unternommen werden kann. Das ist beachtlich. Eine alles überragende Enthüllung zum Start vermisst man jedoch.

De Correspondent Work in Progress: "The Correspondent"

Im Vorfeld lag der Fokus bei "The Correspondent" vor allem auf einer aufwendigen Kampagne. Die Macher konnten Wikipedia-Gründer Jimmy Wales oder DeRay Mckesson von "BlackLivesMatter" als Botschafter gewinnen und schafften es sogar in die amerikanische "The Daily Show" mit Trevor Noah. Das war viel Öffentlichkeit - und führte dazu, dass wieder mehr über Bezahlmodelle im Journalismus diskutiert wird.

"De Correspondent" selbst hat als Vorzeigemodell aus den Niederlanden viele Nachahmer gefunden - etwa die Schweizer "Republik" oder auch die "Krautreporter". Letztere haben sich bis heute in Deutschland allerdings kaum aus einer Nische lösen können.

Es wird spannend sein, zu beobachten, wie sich "The Correspondent" im riesigen internationalen Medienmarkt schlagen wird - vor allem, weil die Seite nach jetzigem Stand nur mit einem US-Korrespondenten startet. Das wird wohl kaum reichen, um etablierten Seiten wie der "Washington Post" ernsthaft Konkurrenz zu machen.

Besonders in der amerikanischen Medienlandschaft könnte "The Correspondent" aber trotzdem auf fruchtbaren Boden fallen. Etwas mehr "langsamer Journalismus" könnte einen Gegenpol bilden zum dortigen oft schnelllebigen Nachrichtengeschäft.

Sie mögen Netzwelt-Themen? Dann abonnieren Sie Beiträge wie diesen hier. Der Newsletter Startmenü ist kostenlos und landet jeden Montagnachmittag in Ihrem Postfach.

Seltsame Digitalwelt: Schlüsselerlebnis

In Hamburg eine Bleibe zu finden, ist schon nicht ganz einfach. Noch komplizierter wird es, wenn dann der Hausschlüssel für den Eingang unten nicht so richtig will. Da kann man nun auf die Mitbewohner warten oder hoffen, dass zufällig jemand unten rein- oder rausgeht. Was durchaus komisch wirkt.

Nach einigen Malen peinlichem Durchklingeln ist es umso schöner, wenn man herausfindet, dass im zweiten Stock ein Gamer wohnt. Er ist nett, viel zu Hause und öffnet mir regelmäßig die Haustür. So zeigt sich: Spiele öffnen Türen.

App der Woche: "Football Drama"

getestet von Tobias Kirchner

Open Lab Games

Während das neue "Fifa 20" aktuell viele Spieler an die Konsolen bindet, gibt es mit "Football Drama" ein eher ungewöhnliches Fußballspiel für das Smartphone. Denn hier steht die Geschichte im Vordergrund. Der Spieler erlebt das Schicksal eines Pfeife rauchenden Managers, der lange keinen Erfolg mehr hatte. Jetzt gilt es, mit richtigen Entscheidungen und einem guten Händchen für Talente eine Mannschaft zusammenzustellen.

Dabei gibt es Elemente, die an einen einfachen Fußballmanager erinnern, in "Football Drama" trifft man aber auch immer wieder auf andere Hindernisse. Verpackt ist das Ganze in einem erwachsenen und düsteren Stil, der auch Spieler ansprechen wird, die mit Fußball nicht so viel anfangen können.

Für iOS und Android, von Open Lab Games, 5,49 Euro

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"French Supermarkets Sans Employees" (Englisch, drei Leseminuten)

In Frankreich öffnen zwei Supermärkte am Wochenende ohne Angestellte und umgehen damit Arbeitsgesetze. Die französischen Gewerkschaften beklagen, dass man die Kunden so daran gewöhne, zu jeder Zeit einzukaufen - was schlechte Arbeitszeiten für alle Beschäftigten zur Folge hätte.

"Silke und Holger kaufen sich eine Zeitung" (drei Leseminuten)

Die neuen Besitzer der "Berliner Zeitung" lesen die nun eigene Zeitung nicht und machen momentan vor allem durch Phrasen auf sich aufmerksam: Inhalte anders aufbereiten, seriell erzählen, moderieren statt polarisieren. Der ehemalige "Titanic"-Chefredakteur Tim Wolff nimmt die neuen Zeitungseigentümer gekonnt aufs Korn.

"Wie Taiwan zum Labor der digitalen Demokratie wurde" (vier Leseminuten)

E-Petitionen, transparente Budgets, Bots gegen Fake News - die Sonnenblumenproteste haben seit 2014 die digitale Demokratie in Taiwan angestoßen. Nun wächst der chinesische Druck auf den kleinen Nachbarn, schreibt "Swissinfo".



Einen schönen Oktober wünscht Ihnen

Nathanael Häfner

Verlagsangebot

rawpixel on Unsplash

SPIEGEL AKADEMIE

Hochschulkurs mit Zertifikat - Cyber Security

Sichern Sie das Internet der Dinge vor Cyberattacken! Erfahren Sie hier mehr.