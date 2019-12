Prinzipiell sei die Bahn "ohne den geringsten Zweifel das beste Verkehrsmittel der Welt", schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne "Beinahe eine Ode an die Bahn", "oder besser: Sie wäre es, wenn es politisch gewollt wäre". Ein Loblied im Konjunktiv.

Tatsächlich sei "die gesamte politische Planung der Bahn seit Jahrzehnten eine Aneinanderreihung von Desastern", so Lobo. Er veranschaulicht das daran, wie die Bahn die Digitalisierung verschläft - was zulasten sowohl der Kunden, wie auch der eigenen Mitarbeiter geht. Denn nicht nur müssten Bahnfahrende mit einem "noch immer katastrophalen WLAN" in den Zügen auskommen. Auch die Fahrplanverantwortlichen müssten mit Software aus den Achtzigerjahren arbeiten.

Als aktuelles Beispiel dient die bevorstehende Einführung von Sicherheitsfragen bei der Onlinebuchung von Tickets. Generell sind solche Fragen zum Umgehen von Passwörtern eher eine Hilfe für Kriminelle als ein Schutz vor ihnen.

Dass die Bahn dann auch noch als erstes nach dem Mädchennamen der Mutter fragt, ist für Lobo "sexistischer, gestriger Quark", weil im Jahr 2019 sicherlich nicht "alle Mütter verheiratet sind und den Namen des Ehemanns angenommen haben". Ebenso wenig "ein unknackbares Geheimnis" stellen die alternativen Fragen nach Lieblingsbuch, Lieblingsfilm oder dem ersten Lehrer dar - in Zeiten sozialer Netzwerke alles leicht herauszufinden.

In seinem Podcast reagiert Sascha Lobo auf einige Fragen und Kommentare seiner Leserinnen und Leser.

