Nach zwölf Jahren ist Schluss: Privatkunden der »E-Post« der Deutschen Post haben am Montag die Nachricht über das endgültige Ende des Dienstes zum digitalen Versand und Empfang von Briefpost bekommen. Noch bis Ende November will der Briefkonzern die online empfangene Post auf seinen Servern speichern, danach sind die Dokumente nicht mehr erreichbar. Wer weiter Post per Internet senden oder empfangen will, muss auf andere Dienste umsteigen.