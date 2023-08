»Deutschland im Deep Web« Betreiber von großer Darknet-Drogenplattform angeklagt

Mehr als neun Monate nach der Festnahme des mutmaßlichen Betreibers einer großen Drogenplattform im Darknet hat die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) Anklage gegen den Mann erhoben. Dem 23 Jahre alten Studenten aus Niederbayern werde vorgeworfen, mit dem illegalen Marktplatz »Deutschland im Deep Web« eine der größten deutschsprachigen Darknet-Plattformen betrieben zu haben, teilte die ZCB am Mittwoch mit. Der Student war Ende Oktober in Landshut festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.