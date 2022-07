Ungewöhnlich: Die Mail kommt im Look eines Chats mit einem Chatbot daher, der sich dem Mail-Empfänger oder der Mail-Empfängerin als Suzy vorstellt. »Bitte bestätigen Sie, dass dies Ihre Sendungsverfolgungsnummer ist«, verlangt Suzy, die durch einen weiblich aussehenden Avatar visualisiert wird, und: »Bitte geben Sie an, ob wir dieses Paket an Ihre private oder Ihre geschäftliche Adresse liefern sollen.«