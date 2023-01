Begehrtes Ziel für Kriminelle

Betrügerische Kurznachrichten, bei denen der Name von DHL und anderen Paketdienstleistern für Phishing-Angriffe missbraucht wird, sind kein neues Phänomen. Wellen gefälschter SMS mit vermeintlichen Informationen oder Abfragen zu Paketsendungen gibt es immer wieder.

Laut der Verbraucherzentrale seien die Absichten der unbekannten Absender unterschiedlich: »Einige haben es darauf abgesehen, schädliche Apps zu verbreiten, die Daten auslesen und massenweise SMS an gespeicherte Kontakte senden«, schrieben die Verbraucherschützer in einer Mitteilung Mitte Januar . Andere würden Nutzer auch in Abofallen locken wollen. Falls man doch auf so einen Link geklickt hat und eine App installiert hat, rät die Verbraucherzentrale das Handy in den Flugmodus zu schalten, damit die schädliche App keine weiteren Daten über das Internet senden könne.