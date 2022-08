Die Geschichte hinter einem Meme Brüllen ist für alle da, Fragen kostet Geld

Sanchez meldet sich zurück, ihr Ton ist professionell. »Selbstverständlich«, antwortet sie. Sie wisse aber nicht, inwiefern ein Interview ihr öffentliches Image und ihre Zukunft beeinflussen werde, schreibt sie zurück. Dann spricht sie noch davon, dass sie mit den ganzen Anfragen eigentlich ihr Studium finanzieren könnte. Sie habe sich beraten lassen und wolle Geld. Bei Interesse könne sie mir sehr gern die finanziellen Rahmenbedingungen zukommen lassen. »Wir hören voneinander!«

In gewisser Weise kann ich den Wunsch sogar verstehen, an der Monetarisierung teilzunehmen, die nun auf ihrem Rücken im Netz läuft. Ich habe natürlich trotzdem dankend abgelehnt.

Eine Spielemesse ohne Spiele und ein Ladekabel als Angriffstool

Der Spätsommer ist in der Tech-Welt traditionell die Zeit der Messen und Konferenzen. Mein Kollege Markus Böhm ist deshalb gerade auf der Gamescom in Köln unterwegs. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wird es spannend sein, zu sehen, wie die größte Spielemesse Europas sich ohne richtige Knallertitel Relevanz verschaffen will. Denn große Publisher sind in der 2022er-Ausgabe zu Hause geblieben: Nintendo, EA und Sony haben dank Homeoffice und Reisebeschränkungen offenbar noch keine richtig großen Neuigkeiten zu bieten, die die Besucher ausführlich antesten können.

Vergangene Woche hat sich mein Kollege Patrick Beuth nach Las Vegas aufgemacht, um auf einer der größten Hackerkonferenzen weltweit, der DefCon, kluge Menschen zu treffen, sich mit Tech-Vorträgen zu betanken, überlebenswichtige Tipps mitzubringen (niemals das offene WLAN unter Hackern benutzen – Datenschutz!) und technologische Neuheiten auszuprobieren, die gern mal ins Dystopische abgleiten.

Patrick probierte etwa ein Ladekabel, das eigentlich ein sogenannter Keylogger ist, der alle Tastatureingaben mitschneiden kann. Kostenpunkt: schlappe 120 US-Dollar, bezahlt wird auf der Messe in Cash (Datenschutz!). Wo die Kabel landen, weiß also am Ende niemand. Ein Foto von der Messe hat er mir netterweise über Signal geschickt: Es zeigt die berüchtigten Hackergruppierungen Cosy Bear aus Russland und Turbine Panda aus China als überlebensgroße Killerroboter-Statuen auf der Ausstellungsfläche. Ob das hilft, ihr Gefahrenpotenzial rational einzuschätzen?