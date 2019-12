Prägend für die vergangenen 15 Jahre der Bundespolitik war die ständige Verbreitung von Aufbruchstimmung bei gleichzeitig unbedingter Vermeidung von tatsächlichen Aufbrüchen. "Aber wir leben in Zeiten eines radikalen Wandels", schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne "Wider die Ex-Vernunft", "vorangetrieben vor allem durch Digitalisierung, Globalisierung und die Bedrohung einer Klimakatastrophe". In solchen Zeiten, meint Lobo, helfen Bedächtigkeit und die Erfolgsrezepte von gestern nicht weiter. Ex-Vernunft nennt er, was gestern noch vernünftig schien, es heute aber nicht mehr ist.

Saskia Esken und Walter-Borjans seien "als Protagonisten" gegen ebendiese (Still-)Haltung an die Spitze der SPD gewählt worden. Nicht zuletzt, weil sie sich wie kein anderes Kandidatenpaar gegen "das finstere Herz der Ex-Vernunft" ausgesprochen hätten: die schwarze Null. Deren Folge sei nun unter anderem eine katastrophale digitale Infrastruktur und eine politisch allenfalls zaghaft vorangetriebene digitale Transformation der deutschen Wirtschaft.

In seinem Podcast greift Sascha Lobo einige Fragen und Kommentare seiner Leserinnen und Leser auf.

