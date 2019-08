Der Fall des Eritreers, der am Frankfurter Hauptbahnhof einen Achtjährigen vor einen einfahrenden Zug gestoßen hat, führte in sozialen Medien umgehend zur Bildung von zwei Lagern, schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne "Wenn Empörung zur Lust wird": das der Hilflosen und das der Radikalen.

Beide hätten schnell damit begonnen, Äußerungen der jeweils anderen Seite zu suchen, die das eigene Lager "am stärksten und am zuverlässigsten empören", beobachtete Lobo: Die Hilflosen stürzten sich auf die rassistischen Äußerungen derjenigen, die aus der Tat politisches Kapital schlagen wollen. Die Radikalen wiederum konzentrierten sich auf die Äußerungen derjenigen, die von der einzelnen Tat nicht auf sämtliche Afrikaner oder Migranten schließen wollen.

Der Effekt: Beide Seiten missbrauchen den Tod eines Kindes für politische Kommunikation. "Gegenruhm durch Empörungslust" nennt Lobo das Phänomen. Man gewinnt soziale Anerkennung nicht durch das Lob der eigenen Anhänger, sondern durch wütenden Widerspruch seiner Gegner.

Im Debatten-Podcast reagiert Lobo auf Leserzuschriften und widmet sich der Frage, wie Widerspruch gegen eine politische Position auch ohne Empörungslust funktioniert.

