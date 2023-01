Und dann ist da natürlich die Gruppendynamik: Das Comeback der Digicam wird auch von Webstars wie Charli D’Amelio befeuert , die sich in den vergangenen Monaten selbst mit solchen Geräten ablichteten. Sie und ihre vielen Millionen Fans sorgten auch dafür, dass das Thema so groß wurde, dass es jetzt in der »New York Times« und in diesem Newsletter ankommt.

Ob das Interesse an den Digicams auch in Deutschland wieder anzieht, wollte ich über Ebay und Ebay-Kleinanzeigen herausfinden. Von Ebay hieß es dazu, die Zahl der Verkäufe digitaler Kameras sei in den vergangenen zwölf Monaten im Vergleich zum Vorjahr nur leicht gestiegen, um rund fünf Prozent. Bei Gebrauchtgeräten aber – also in jenem Bereich, in den die meisten Digicam-Klassiker fallen – habe sich die Zahl der Verkäufe ungefähr verdoppelt. Für alte Sony-Geräte der Reihe Cyber-Shot etwa registrierte Ebay ein Verkaufsplus von 17 Prozent, bei Samsungs Digimax-Reihe waren es 29 Prozent.

Von Ebay-Kleinanzeigen heißt es, auf dem Portal sei der Medianpreis für Kameras bekannter Marken wie Nikon Coolpix oder Canon PowerShot in den vergangenen zwei Jahren um 117 Prozent gestiegen, von 30 Euro auf zuletzt 65 Euro. Außerdem verzeichne das Unternehmen einen deutlichen Anstieg bei der Anzahl der monatlichen Inserate. Es ist also zumindest Bewegung im Markt.

Wer einen Eindruck davon bekommen will, wie junge Menschen eigentlich veraltete Kameras hochstilisieren, wird auf TikTok schnell fündig. Unter Hashtags wie #digicam finden sich dort etwa Videos, in denen das Auspacken und erste Ausprobieren gebraucht erworbener Geräte zelebriert wird , so als gehe es hier um das neueste Apple-Gadget. An anderer Stelle postet eine Nutzerin per Digicam aufgenommene Videoausschnitte aus ihrem Alltag und kommentiert: »Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe #digicam.« Immer wieder stößt man auf TikTok auch auf Videomacher, die ihre Zuschauer dazu aufrufen, sich selbst eine Kamera aus den Nullerjahren zu kaufen .

Hält man das wirklich für sinnvoll, hilft der Kanal »jjondigicam« bei der Modellauswahl. Sein Betreiber heißt Jon und lebt im US-Bundesstaat Maryland; laut eigenen Angaben arbeitet er als Haushaltsanalyst für die US-Regierung. Auf TikTok aber kennt man Jon vor allem als Kamera-Nerd. Seit dem vergangenen Mai hat er dort bereits Dutzende Geräte per Kurzvideo vorgestellt, von Herstellern wie Panasonic, Polaroid und Fujifilm.