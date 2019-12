Während viele Menschen in Deutschland an Weihnachten gemeinsam mit ihrer Familie essen, um den Kamin oder Fernseher herum sitzen und Geschenke auspacken, gibt es auch einige, die alleine vor dem Bildschirm sitzen - weil das Verhältnis zur Familie nicht gut ist, ihre Familienangehörigen andere Pläne haben oder weil sie keine mehr haben.

Im Internet können sie einen Ausweg aus dem Weihnachtsstress finden, etwa, indem sie sich mit Videospielen die Zeit vertreiben oder in sozialen Netzwerken Leute kennenlernen, die an Weihnachten auch alleine sind. Oder sie schmeißen selbst die Kamera an und streamen für andere, die sich einsam fühlen.

Vier Menschen erzählen davon, wie sie digitale Weihnachten feiern werden - im Internet, aber dennoch nicht einsam.

Ina*, 27 Jahre:

"Meine Mutter ist Krankenschwester. Bisher konnte sie es immer einrichten, dass sie nicht an Heiligabend arbeiten musste - oder dass sie Frühschicht hatte und wir abends traditionell zusammen feiern konnten. Dieses Jahr hat meine Mutter Spätdienst. Das bedeutet für mich, dass ich an Heiligabend allein bin - aber ich plane, nicht einsam zu sein. Denn ich werde einen Livestream starten. Ich möchte etwas Entspannendes spielen, zum Beispiel "Civilization 6", und dabei mit den Leuten im Chat quatschen.

Ich habe einen Twitch-Kanal, auf dem ich ab und zu streame. An Heiligabend hoffe ich, denen, die allein daheim sind, eine Ablenkung bieten zu können. So wie ich mich auch selbst davon ablenke, allein zu sein. Ich hatte zunächst überlegt, in meine Stammkneipe zu gehen, da treffen sich auch einige Freunde von mir. Das ist so eine typische Dorfkneipe, die sich seit den 90ern nicht verändert hat. Aber da die sicherlich total überlaufen sein wird, werde ich mir das nicht geben. Diese Lautstärke ist nichts für mich. Dann lieber in Ruhe mit Menschen sprechen, während ich etwas zocke."

Andreas, 22 Jahre:

"Meinen Vater habe ich nicht gesehen, seit ich 15 bin. Das Verhältnis zu meiner Mutter ist gut, aber sie wohnt inzwischen weit von mir entfernt im Norden Deutschlands. Wir haben alle paar Wochen Kontakt. Weihnachten war für mich nie eine sehr besinnliche Zeit. Wir haben das immer sehr klein gehalten: etwas gegessen, ein paar Geschenke ausgetauscht, das war`s.

Dieses Jahr werde ich an Weihnachten wohl nicht zu meiner Mutter fahren, und wenn, nur für zwei Tage. Und auch dann verbringe ich die Tage eher mit meiner Internetfamilie. Das sind einige langjährige Freunde. Mit denen spreche ich vor allem über Discord. An Weihnachten werden einige von denen allein sein und wir wollen uns treffen, um zu quatschen. Das ist die Zeit, in der viele die Ruhe haben, um viele Stunden über Gott und die Welt zu reden.

Wahrscheinlich werde ich auch wieder in den "VR Chat" schauen. Im letzten Jahr gab es da ein Weihnachtsevent: Die Community hat eine eigene Map gebaut, die an den Times Square angelehnt war. Alles war geschmückt und es gab Weihnachtsmusik. Da stand ich dann mit einer VR-Brille in meiner Wohnung und habe mit Leuten in einer virtuellen Umgebung gesprochen - Menschen, die Weihnachten auch alleine verbringen. Man findet dort Gleichgesinnte."

Susanne*, 25 Jahre:

"Meine Eltern sind geschieden - dennoch ist Heiligabend mit beiden ziemlich schön. Wir sind so eine Vorzeige-Scheidungsfamilie, wir verstehen uns gut. Am ersten und zweiten Weihnachtstag verbringe ich dann das Fest bei jeweils einem Teil der Familie. Das ist weniger schön.

Da sind nämlich sehr viele Selbstdarsteller, Menschen, die sich vor allem selbst lieben. Ich sitze dazwischen und denke mir, dass das so fern von meinem Leben ist, dass ich zu diesen Menschen nicht gehöre, obwohl sie doch eigentlich meine Familie sind: Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins.

Um da nicht durchzudrehen, verbringe ich diese Tage vor allem auf Twitter. Vor den Treffen achte ich darauf, dass mein Handy komplett aufgeladen ist und dann twittere ich über diesen Teil meiner Familie. Über die Sprüche, die sie bringen, wie herablassend sie sind. "Du hast anscheinend ein sehr langweiliges Leben" ist so ein Spruch, den ich mir anhören darf, wenn ich versuche, von mir zu erzählen.

Auf Twitter sind viele, die auch gerade sowas erleben. Bei anderen ist es vielleicht die Mutter oder der Bruder, aber es wird klar: Familie kann man sich nicht aussuchen. Und so gibt es mir etwas Trost, dass ich einen Kanal habe, in dem ich meine Gefühle ausdrücken kann und Menschen finde, die mich verstehen."

Lorena, 18 Jahre:

"Ich hasse Weihnachten. Seit mein Vater weg ist, ist es einfach nicht mehr das Gleiche. Meine Mutter und meine beiden Brüder, wir streiten uns eigentlich nur: Wer hat nicht richtig aufgeräumt? Wer seine Aufgaben nicht erledigt? Bei uns lebt jeder so vor sich hin, es gibt keinen Zusammenhalt mehr. Und an Weihnachten kommt das besonders stark raus. Darum habe ich mich zurückgezogen und isoliert. Ich muss dieser toxischen Umgebung entkommen. An Weihnachten werde ich daher viele Computerspiele spielen. "GTA 5" oder "Skyrim" zum Beispiel. In diesen Welten fühle ich mich mehr dazugehörig als in meiner Familie.

Später am Abend treffe ich mich mit ein paar Freunden im TeamSpeak oder auf einem Discord-Server. Dann spielen wir zusammen oder reden einfach belangloses Zeug. Eigentlich könnten sie auch bei ihren Familien sitzen, aber sie wollen nicht, dass ich ganz allein bin. Die sind wie eine Familie für mich. Wir haben die gleichen Interessen, spielen die gleichen Spiele, sind auf den gleichen Servern unterwegs. Diese meine ausgesuchte Familie kenne ich nun schon seit fünf Jahren. Damals haben wir zusammen Minecraft gespielt. Wenn sie nicht wären, hätte ich gar keinen Grund, mich auf Weihnachten zu freuen."

*Name geändert