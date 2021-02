Angriffe auf digitale Lernplattformen Icon: Spiegel Plus »Wenn ich als Lehrer ausgesperrt werde, sieht es schlecht aus«

In mehreren Bundesländern haben sich Fremde in Videoschulstunden eingeschaltet, Lehrkräfte herausgeworfen und Schüler belästigt. Ein IT-Experte sagt, was Schulen tun können.

Ein Interview von Judith Horchert