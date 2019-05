Digitalisierung werde in der Politik zuerst inszenatorisch betrachtet, schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne "Drei Elfer, eine Ecke": "Was hört sich gut an? Was kann man medial gut verkaufen?" Dazu warnte er: "Die Schamlosigkeit, digitales Unwissen offensiv zu zeigen und stolz drauf zu sein, bildet aber auch ein perfektes Einfallstor für Lobbyismus."

Wie er die politische Debatte zu Themen wie dem Urheberrecht und Anonymität im Netz wahrnimmt, machte Lobo deutlich, indem er selbst allerlei Quatsch über Fußball schrieb, etwa: "Jürgen Balthasar Klopp, was für ein Kapitän! Gegen Ronaldos Topteam motiviert er seine Leute zu einem 0:7 und zieht ins Finale der Europameisterschaft ein."

Lobo, der tags zuvor CDU-Politiker Axel Voss auf der Netzkonferenz re:publica hatte sprechen hören, wollte so das Niveau der Debatte nachvollziehbar machen: "Würde Fußball so besprochen wie das Internet, käme - leider kaum übertrieben - ein solcher Hyperquark dabei heraus", schrieb er. "Vergleichbare Wortmeldungen aus Politik und Medien werden allerdings nicht nur ernsthaft diskutiert, sondern haben messbare Folgen in Form von Gesetzesvorhaben und politischen Initiativen."

In seinem Podcast stellt sich Lobo nun den Reaktionen seiner Leser. Die hatte er am Schluss seiner Kolumne gefragt: "Wie lässt sich in Zeiten digitaler Vernetzung die Balance halten zwischen Expertokratie und Kakistokratie?"

