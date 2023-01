Trump selbst will – bisher – auf Truth Social bleiben

Mehrere US-Demokraten hatten Meta zuletzt gebeten , Trump die Rückkehr auf die Plattformen zu verweigern. Er veröffentliche nach wie vor »schädliche Inhalte zur Wahl« und würde dies auf Facebook und Instagram erneut tun, wenn die Chance hätte. »Seine Worte können nur als Anlass zur Aufstachelung zu Gewalt dienen, und es ist Metas Pflicht, so etwas von seinen Plattformem fernzuhalten«, schrieben sie in einem Brief an Clegg.