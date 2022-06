»Wie sicher sind die Daten in Perioden-Trackern noch?« (vier Leseminuten) Julia Kloiber trackt ihre Periode digital – und erklärt bei »Heise«, warum die jüngste Entscheidung des US Supreme Court zum Thema Abtreibung auch Menschen in Europa interessieren sollte.

»Inside the QAnon Crypto Scam That Cost People Millions and One Man His Life« (Englisch, sieben Leseminuten)

QAnon, in Form von Kryptowährungen verzocktes Geld, ein Suizid: Wer wissen will, wie das alles zusammenhängt, dem sei diese »Vice«-Recherche von David Gilbert empfohlen.