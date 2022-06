Die Auseinandersetzung rund um den YouTuber »Drachenlord«, der im Netz und seinem ehemaligen Heimatdorf immer wieder von Online-Trollen belästigt wird, hat erneut die Justiz beschäftigt. Das Amtsgericht im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch verhandelte im Mai in zehn Verfahren wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten vor dem ehemaligen Haus des Videobloggers in Altschauerberg gegen mehrere Schaulustige.