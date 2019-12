Düsseldorf IT-Störung bei der Stadtverwaltung - Betroffene dürfen kostenlos aufs Riesenrad

Bei der Stadtverwaltung Düsseldorf gab es am Donnerstagmorgen massive Technikprobleme. Wie es auf der Website der Stadt heißt, waren alle Computersysteme ausgefallen. Störungen gab es demnach auch bei den Telefonen. Dem "Express" zufolge war etwa die sogenannte Info-Line Düsseldorf, die wichtige Telefonzentrale der Stadt, stundenlang nicht erreichbar.

"Alle Dienststellen, darunter auch die Bürgerbüros und die Kfz-Zulassungsstelle, konnten keine Vorgänge online bearbeiten", fasst die Stadt selbst die Einschränkungen zusammen. "Die Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, ihre Amtsbesuche auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben und die Dienststellen nicht aufzusuchen." Ab circa 11.30 Uhr seien die Systeme dann aber nach und nach wieder verfügbar gewesen.

In der Mitteilung der Stadt heißt es außerdem, dass alle Bürger, deren Anliegen nicht bearbeitet werden konnte, bei ihrem Besuch auf dem Amt einen Gutschein erhalten. Damit könnten sie einmal mit dem Riesenrad auf dem Burgplatz direkt am Rhein fahren. Die Initiative für diese Geste sei von Oberbürgermeister Thomas Geisel ausgegangen.

Auch in einem Post auf Facebook wurde am Donnerstagmittag auf die ungewöhnliche Entschädigung hingewiesen. In dem Beitrag von Düsseldorf.de heißt es: "Die Gutscheine werden vor Ort an die Besucherinnen und Besucher ausgegeben, die wegen der Störung leider abgewiesen werden mussten."