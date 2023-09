Das Angebot auf Ebay sah aus wie ein Superschnäppchen: ein hochwertiges Designersofa für nur 700 Euro, die Sofort-Bezahlen-Option war aktiviert. Der Käufer schlug direkt zu und zahlte den Betrag noch am selben Tag. Nur: Das Sofa wurde nie geliefert, die Verkäuferin lieferte verschiedene Gründe. Nun entschied das Landgericht Köln sinngemäß: Ausreden zählen nicht. In der am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung sprachen die Richter dem Käufer den Differenzbetrag als Schadensersatz zu.