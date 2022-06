Die Ware soll nach China geschickt werden

Die Beschwerden der Kunden betreffen zudem das Thema Rücksendungen. Viele Shops haben demnach kein Impressum und sind nur über ein Kontaktformular zu erreichen. Auch eine Telefonnummer gibt es oft nicht. Mit wem der Kaufvertrag abgeschlossen wurde, sei deshalb völlig unklar, eine simple Rückabwicklung nicht möglich.

Im manchen Fällen tauche als Kontakt für den Widerruf und die Rückgabe statt der unvollständigen deutschen Adresse des Impressums plötzlich eine chinesische Anschrift auf, so die Verbraucherschützer. Rücksendungen dorthin müssten aber in der Regel auf eigene Kosten erfolgen – was sie oftmals so teuer macht wie die eigentliche Bestellung.