Sondergenehmigung für Delay Sports

Dass Delay Sports kurz nach seiner Gründung Ende 2021 nun bereits am Spielbetrieb teilnimmt, hat der Verein einer Sondergenehmigung zu verdanken. Eigentlich gibt es in der Hauptstadt eine Regelung, laut der neue Vereine unter anderem erst drei Jahre in der Freizeitliga antreten müssen. Bei Nerlich und Friede aber zeigte sich der Berliner Fußball-Verband (BFV) für ein Experiment bereit. »Wir wollten den Verband für neue Impulse öffnen«, sagt Malte Schruth, der beim BFV im Präsidium sitzt – und berichtet, dass anfangs längst nicht alle Verbandsmitglieder glücklich mit der Entscheidung waren.

Die Ausnahmespielerlaubnis für Delay Sports ist an die Erfüllung der offiziellen Aufnahmebedingungen des BFV geknüpft. Dazu gehört die Gründung von zwei Jugendmannschaften, das Stellen von Schiedsrichtern und eine zweite Herrenmannschaft in der Freizeitliga. Warum der Verband diesen Schritt gegangen ist? »Weil wir davon überzeugt sind, dass der gesamte Berliner Fußball von der Innovationskraft und Reichweite des Vereins profitieren kann«, sagt Schruth, der von einem Projekt »auf Bewährung« spricht. Um für die junge Generation attraktiv zu bleiben, brauche es im Amateurfußball Innovationen. Delay Sports könne »ein Modell sein, um Nachwuchs für den Breitensport zu begeistern«.

»Eine reine Marketing-Nummer für die Influencer und ihre Produkte wollen wir natürlich nicht im Verband sehen«, betont Schruth aber auch. Und obwohl er überzeugt ist, dass Nerlich und Friede »wirklich Bock auf Amateurfußball« hätten und dass hinter allem ihre »Liebe zum Fußball« stehe, beobachtet er lieber genau, was die Influencer vor und hinter der Kamera treiben.

Und so manchen Gesprächsbedarf zwischen Verband und Verein gab es auch schon. So lief Delay Sports zunächst mit »Vitavate« auf der Trikotbrust auf und warb so für die Getränkemarke, an der Nerlich und Friede beteiligt sind. Genau so etwas wollte der Verband vermeiden. Mittlerweile wirbt Delay Sports an jener Stelle für die Deutsche Krebshilfe.

Auch der zweite Spieltag, an dem Delay Sports beim FC Grunewald antrat, bereitete dem Verband Kopfzerbrechen. Auf Instagram berichtete Elias Nerlich von Provokationen und Beleidigungen vonseiten des Gegners. Kurz danach polterte er noch einmal auf YouTube los. Seine Fans stürmten daraufhin die sozialen Netzwerke und droschen online auf den FC Grunewald und dessen Kreisliga-Kicker ein. Die hatten so viel Fanpower wenig entgegenzusetzen. Das warf Fragen auf: Ist der Liga-Neuling etwa zu stark – und das nicht nur auf dem Platz? Eine Antwort werden wohl erst die nächsten Wochen und Monate liefern.

Der Verein, den sie SSV Hardstuck nennen

In Hamburg sind größere Skandale bisher ausgeblieben. Das Amateurteam von Streamer Trymacs trägt hier den Spitznamen SSV Hardstuck – eine Anspielung auf den Online-Gamer-Jargon. Dort beschreibt der Begriff »hardstuck«, dass Videospieler sehr lang keine Fortschritte mehr erzielen und daher auf einem bestimmten Rang oder in einer bestimmten Liga gewissermaßen festhängen. Der Name habe gut gepasst, »weil wir anfangs keine Ambitionen hatten, aufzusteigen«, erzählt Trymacs am Rande seines Auswärtsspiels in der JVA.

Die Idee, bei einem bestehenden Verein ein eigenes Team unterzubringen, kam ihm wie so viele zuvor in einem seiner Livestreams. Ihm sei aufgefallen, wie beliebt »Kreisliga-Best-Ofs« plötzlich auf YouTube waren, sagt Trymacs. Er tat, was Streamer halt so tun: Er schaute und kommentierte die Videos für sein Publikum – und überlegte sich dann, dass er auch einfach eigenes Material liefern könnte, mit einem eigenen Team. Angefangen habe das alles »als reines Spaß-Projekt«, sagt Trymacs.