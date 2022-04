Der reichste Mann der Welt hat für die möglicherweise teuerste Fehleinschätzung seines bisherigen Lebens nur acht Worte gebraucht : »Twitter hat außergewöhnliches Potenzial. Ich werde es freisetzen.« Man muss wahrscheinlich ein mittelalter, privilegierter Mann sein, um so etwas zu sagen und selbst zu glauben.

Twitters Bedeutung erwächst nicht aus seiner Größe, sondern aus seinem Multiplikatoreffekt. Das Netzwerk ist immer dann relevant, wenn es zur Nachrichtenquelle für andere Medien wird. Dieser Prozess aber ist längst ritualisiert. Musk selbst ist der beste Beweis dafür: Jeder seiner Tweets wird darauf überprüft, ob er eine Nachricht ist und entsprechend medial aufgegriffen. Eine Steigerung ist kaum noch möglich und auch nicht wirklich wünschenswert. Und selbst wenn, läge sie nicht in Twitters Hand, sondern in den Händen der Multiplikatoren.

Sogar der Hashtag war eine Nutzer-Erfindung

Womit wir beim zweiten Satz von Musks breitbeiniger Ankündigung wären. Wer Twitter verändern will und dabei mit »ich« anfängt, wird scheitern. Es war noch nie das Management, das Twitters Potenzial freigesetzt hat. Es waren immer die Nutzerinnen und Nutzer. Im Guten wie im Schlechten, im Brillanten wie im Bösartigen. Das ist das Wesen sozialer Netzwerke.

Der Hashtag etwa war eine Erfindung eines Nutzers im Jahr 2007 . Twitter selbst soll ihm gesagt haben , das sei nur etwas für Nerds und werde sich nicht durchsetzen. Der Twitter-Thread, also die Aneinanderreihung mehrere Tweets als Antwort an sich selbst, um die Längenbegrenzung zu umgehen, ist ebenfalls in der Twitter-Community entstanden , nicht im Hauptquartier.