Nach der weltweiten Aufregung um seinen Versuch, Twitter zu übernehmen, scheint Multimilliardär Elon Musk endgültig die Bodenhaftung verloren zu haben. Auf dem sozialen Netzwerk, für das er bereit ist, 44 Milliarden Dollar zu bezahlen – zu großen Teilen mit geliehenem Geld – schrieb er am Donnerstag: »Als Nächstes kaufe ich Coca-Cola und tue wieder Kokain rein«.

Binnen weniger Stunden wurde sein Tweet zum bisher am zweithäufigsten mit einem Like versehenen Tweet in der Geschichte von Twitter. Bis zum Freitagmittag hatten ihn rund 4,4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer mit einem »Herz« versehen. Mehr als 660.000-mal wurde er retweeted, mehr als 170.000-mal zitiert. Mehr Reaktionen hat auf Twitter bislang nur die Mitteilung über den Tod des Schauspielers Chadwick Boseman hervorgerufen, die über dessen eigenen Account verbreitet worden war .