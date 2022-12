Offen für Experimente mit ungewissem Ausgang zeigt sich Twitter derzeit auch beim Umbau seines Onlinediensts. So kündigte Elon Musk am Montag an, dass Abonnenten des Premium-Angebots Twitter Blue nur halb so viele Anzeigen ausgespielt bekommen sollen wie nichtzahlende Nutzer. Für das nächste Jahr sei zudem eine weitere Abo-Variante geplant, so Musk, die ganz ohne Werbung daherkommt.

Nach Informationen von »Platformer« gehen interne Pläne sogar noch weiter: Wie es im Tech-Newsletter heißt , erwägt Twitter sogar, Blue-Abonnenten beim Datenschutz besserzustellen als die Masse seiner Nutzerschaft, etwa beim Thema Ortsdaten . Wer nicht zahlt, soll das heißen, müsse einwilligen, seine Standortdaten mit Twitter zu teilen. Klar scheint so nur eines: Es wird weitergehen mit den Schlagzeilen.