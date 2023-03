Vor diesem Hintergrund ist die Musk-Ankündigung vom Sonntag nur noch halb so absurd, wie sie klingt. Presseanfragen an die E-Mail-Adresse press@twitter.com, den langjährigen Standardkontakt des Unternehmens für Journalisten, beantwortet das Unternehmen jetzt mit einer automatischen Antwort: einem Kackhaufen-Emoji. Das Ganze hat Musk selbst auf Twitter bekannt gemacht . Etliche Reporter und Twitter-Nutzer haben seitdem verifiziert, dass es tatsächlich so ist.