Offene Rechnungen auch für Flüge

Die »New York Times« berichtete unter Berufung auf Insider bereits Mitte Dezember, dass Twitter angeblich seit Wochen weder für seinen Hauptsitz, noch für seine anderen Büros die Miete gezahlt habe. Dem Bericht zufolge weigert sich die Techfirma zudem, eine Rechnung in Höhe von 197.725 Dollar für zwei private Charterflüge zu bezahlen, die in der Woche der Übernahme durch Elon Musk durchgeführt wurden. Auch in diesem Fall wurde Twitter kürzlich von dem Anbieter der Flüge verklagt .