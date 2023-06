Elon Musk versus Mark Zuckerberg Ein Käfig voller CEOs

»So viel Wasser verträgt ein Smartphone« (fünf Leseminuten) Viele Hersteller versprechen, ihre Handys seien wasserfest. Doch was bedeutet das eigentlich? Und hilft es, ein iPhone mit Wasserschaden in eine Schüssel mit Reis zu legen? Jörg Breithut gibt Antworten.

»Polizei Hamburg will ab Juli Verhalten automatisch scannen« (fünf Leseminuten)

In der Hansestadt sollen demnächst Videoaufnahmen automatisch ausgewertet werden, um verdächtige Bewegungen zu erkennen. Verdächtig sind »Liegen, Fallen, Taumeln, Treten, Schlagen, Schubsen, Anrempeln, aggressive Körperhaltung und defensive Körperhaltung«. Franziska Rau von netzpolitik.org beschreibt, was daran kritikwürdig ist.

»Why is it so rare to hear about Western cyber-attacks?« (Englisch, sieben Leseminuten)

Fiese Hacker aus Russland, China und Nordkorea haben von IT-Sicherheitsfirmen fantasievolle Namen und gefährlich aussehende Avatare verpasst bekommen. BBC-Reporter Joe Tidy geht der Frage nach, warum wir im Gegenzug so selten von den Staatshackern aus dem Westen hören.