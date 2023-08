Wann und wie duellieren sie sich denn nun? Eine Antwort auf diese Frage bleiben Elon Musk und Mark Zuckerberg der Öffentlichkeit, der sie im Juni einen Käfigkampf in Aussicht stellten, nach wie vor schuldig. Zuletzt machte sogar der an sich vernünftige, angesichts all des Käfigkampf-Boheis aber für manche sicherlich enttäuschende Vorschlag die Runde, die beiden Techunternehmer könnten sich am Ende nur ein Wortgefecht liefern, in einer Art Debattierwettbewerb.