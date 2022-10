Liebe Leserin, lieber Leser,

bei uns im Netzwelt-Ressort wird schon diskutiert: Sollten wir unsere Accounts löschen, wenn Elon Musk jetzt doch Twitter übernimmt ? Allein schon, damit unsere Direktnachrichten – die allesamt unverschlüsselt sind – nicht zur Bettlektüre des reichsten Mannes der Welt werden können? Oder schlicht, weil die Plattform absehbar noch unerträglicher wird, wenn sie den Launen von Musk erst vollends ausgesetzt ist?

Dass Twitter nach der Übernahme besser wird, glaubt jedenfalls niemand in meinem engeren Umfeld. Zumindest anders wird es wohl werden. Musk selbst twitterte zuletzt : »Der Kauf von Twitter beschleunigt die Erschaffung von X, der Alles-App.« Und zwar um möglicherweise drei bis fünf Jahre, fügte er hinzu, aber da könne er auch falsch liegen.

Mein Kollege Alexander Demling schreibt : »Der Buchstabe hat eine besondere Bedeutung für Musk: X.com war das Unternehmen, aus dem PayPal entstand und das die Grundlage für seinen großen Reichtum legte. Seine Unternehmensbeteiligungen an Tesla oder der Raumfahrtfirma SpaceX hält Musk in den X Holdings. Sein Kind mit der Musikerin Grimes heißt X Æ A-12.«

Aber im Kontext der Alles-App könnte X auch einfach ein Platzhalter sein. Spannender als der Name ist ohnehin die Frage, was dieses Alles eigentlich beinhalten soll. Musk hat bei einem Treffen mit Twitters Angestellten einmal WeChat erwähnt. In China ist das praktisch schon eine Alles-App, die unter anderem Social Media, Chats und das Bezahlen vereint und allgegenwärtig ist. Im Westen gibt es nichts Vergleichbares, und Musk deutete an, das ändern zu wollen.

Eine zentrale Plattform für das komplette digitale Leben, kontrolliert von einem politisch naiv wirkenden, geradezu kindisch bockigen Online-Troll, dem Leben auf dem Mars mitunter wichtiger zu sein scheint als das Leben auf der Erde – what could possibly go wrong?