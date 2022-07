Wer an diesem Montag das Steuerportal Elster.de ansteuert, wird dort von einem Warnhinweis begrüßt . »Aufgrund enormen Interesses an den Formularen zur Grundsteuerreform kommt es aktuell zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit«, heißt es in dem Hinweis: »Wir arbeiten bereits intensiv daran, Ihnen so schnell wie möglich die gewohnte Qualität zur Verfügung stellen zu können.«