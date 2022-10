Mittlerweile seien Emmanuels neurologische Symptome abgeklungen, heißt es in Blakes Posting, das in der Nacht zum Sonntag deutscher Zeit erschien, »aber er isst und trinkt immer noch nicht selbst.« Sie füttere ihn von Hand und führe ihm alle zwei Stunden subkutan Flüssigkeit zu. Sorgen mache ihr ein »kleiner Nervenschaden«, schrieb Blake, der Emmanuels rechtes Bein und seinen rechten Fuß betrifft. »Er ist mitten in der Nacht hingefallen und wir haben es erst am nächsten Morgen gemerkt. Er hat stundenlang auf einer Seite gelegen«, erklärte sie.